Орбан "заказал" инкассаторов из Украины: прокуратура Венгрии отреагировала на громкое расследование

Венгерское издание Telex обнародовало резонансное расследование о задержании украинских инкассаторов в Будапеште в начале марта. Журналисты выяснили, что это было личным решением тогдашнего премьера Виктора Орбана.

В публикации говорится о том, что никаких юридических оснований для задержания украинских инкассаторов не было. Между тем в генпрокуратуре Венгрии отрицают политический мотив. Заявление ведомства опубликовало Telex.

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Как в прокуратуре прокомментировали расследование об Орбане?

Там уверяют, что в деле так называемого "золотого конвоя" ведомство не поддерживало и не поддерживает никаких контактов ни с предыдущим, ни с действующим правительством.

В прокуртуре отметили, что действуют исключительно в соответствии с законодательством и принимают все необходимые меры для полного выяснения обстоятельств дела.

Генпрокуратура объяснила, что 4 марта к ней поступило заявление от Службы защиты конституции которая содержала подозрения относительно отмывания средств. Материалы были переданы в налоговую службу, которая и открыла расследование.

Также в прокуратуре утверждают, что саму операцию они не координировали и узнали о ней только постфактум.

Кроме того, отмечается, что подозрение в отмывании средств до сих пор расследуется, дело находится на этапе сбора доказательств.

Отдельно продолжается расследование относительно возможного незаконного лишения свободы и других правонарушений при задержании.

Представитель украинских перевозчиков, в свою очередь, заявил, что развитие событий свидетельствует о необходимости отставки генерального прокурора и требование независимого и прозрачного расследования всего дела.

Что известно о задержании украинских инкассаторов и связи с Орбаном?

5 марта "Ощадбанк" сообщил, что в Венгрии без объяснений задержали два их инкассаторских автомобиля с семью работниками. В машинах перевозили крупные суммы денег и золото.

Венгерские налоговые и таможенные службы заявили, что задержание связано с подозрением в отмывании средств и назвали эту операцию "украинским золотым конвоем".

В "Ощадбанке" взамен утверждали, что все документы на груз были оформлены правильно по международным правилам.

Украинский МИД заявил, что действия Венгрии были неправомерными. Также сообщалось о жестком обращении с задержанными инкассаторами во время содержания. Впоследствии всех семерых работников уволили, а позже вернули и автомобили. Деньги и ценности Украина получила обратно уже после смены власти в Венгрии.

Telex в своем расследовании утверждает, что задержание украинских инкассаторов могло быть личным решением тогдашнего премьера Виктора Орбана. Среди возможных причин называют напряжение между Венгрией и Украиной, в частности споры по энергетике и поставки нефти через трубопровод "Дружба".