Белый дом подтвердил приостановку части военной помощи Украине
- Белый дом подтвердил приостановку части военной помощи Украине из-за опасений относительно снижения запасов оружия в США.
- Среди задержанного оружия: ракеты Patriot и Stinger, Hellfire, системы GMLRS и 155-миллиметровые снаряды.
- Пентагон принял решение поставить интересы Америки на первое место, не уточняя детали о масштабе сокращения поставок вооружения.
Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала информацию о приостановке части военной помощи Украине на фоне войны с Россией. Она подтвердила это, добавив, что решение приняли с целью поставить США на первое место.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Белого дома Анны Келли для CBS News.
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Что о задержке поставок оружия говорят в Белом доме
Анна Келли подтвердила, что Пентагон остановил некоторые обещанные поставки боеприпасов для Украины.
Решение принято с целью поставить интересы Америки на первое место после пересмотра Министерством обороны нашей военной поддержки других стран по всему миру,
– добавила она.
Один из американских чиновников объяснил, что причиной стали опасения относительно критического снижения запасов оружия в арсеналах США. "Сила Вооруженных сил США остается неоспоримой – просто спросите Иран", – подчеркнула Келли.
В то же время администрация президента США пока не уточнила, какие именно виды вооружения выведены из доставки, и в каких масштабах происходит сворачивание.
Осведомленные источники рассказали NBC News о оружии, которое задержали. Среди него десятки ракет Patriot и Stinger, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных систем GMLRS и тысячи 155-миллиметровых снарядов к гаубицам.