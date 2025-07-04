Все изменилось кардинально: Китай раскрыл истинные планы в отношении России в последнем громком заявлении

Китай не только продолжает помогать России, но и недавно сделал громкое заявление. Так, глава МИД Китая Ван И 2 июля сказал главному дипломату ЕС Кайе Каллас, что Пекин не может позволить России проиграть в войне в Украине. Это стало настоящим посланием Дональду Трампу.

Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что Пекин громко заявил о своих желаниях и изменил мировой порядок. Это оставит след не только на США, но и на Европе.

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Настоящие планы Китая в отношении России

По словам председателя Совета резервистов, Китай сказал прямо, что Россия – "корова", которую доит Пекин, поэтому американцам сюда не стоит вмешиваться. Это пример хитрого, завуалированного и дипломатического языка. Китай четко очертил свою сферу влияния на Евроазиатском континенте и фактически территориальную претензию.

Это не просто разваливает мечты Трампа, а ограничивает маневры самого Путина. Это ограничит и ЕС, и страны НАТО оставаться в формате стран, которые хотят защищаться. Это изменение целой доктрины, парадигмы международной политики каких-то союзов,

– подчеркнул он.

Вероятно, что после такого заявления активно заработали аналитические центры и дипломатические ведомства. Ранее Китай делал все медленно и продуманно с расчетом на долговременный эффект, но эти слова изменили эту стратегию.

"Мир изменился, уже не вернется в то русло, которое было. Мы останавливаемся перед серьезными глобальными вызовами", – сказал Тимочко.

Интересно! В апреле этого года министр иностранных дел Китая находился с визитом в Москве. Там он заявил, что "принцип "друзья навсегда, никогда не враги" служит прочной правовой основой для продвижения стратегического сотрудничества на высшем уровне".

Он добавил, что после этого Украина может использовать свою риторику с американскими партнерами себе на пользу. Как минимум, договориться о продолжении поставок оружия США.