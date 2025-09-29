Джей Ди Вэнс обвинил Россию в отказе от переговоров и заявил, что Дональд Трамп становится очень нетерпеливым к россиянам. Однако такая проукраинская риторика не является инициативой вице-президента.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что Вэнс не является другом Украины. Он просто действует по стратегии президента США.

Что стоит за проукраинской риторикой США?

Политолог объяснил, что спешить с проукраинской риторикой Вэнса не стоит, ведь это протрамповская риторика. Если проанализировать его заявления за все время президентства Трампа, он никогда не был сторонником Украины.

Не надо создавать иллюзий. Вэнс непростой политик. Я не записывал его к заклятым врагам Украины, но он и не друг Украины. Он – классический геополитический эгоист, он выступает только за интересы США,

– подчеркнул он.

Фесенко отметил, что подходы и риторика Трампа и его команды постоянно меняются. Однако цель остается – прекращение войны. Для этого президент США ищет источник проблемы, на который надо давить. Сейчас проукраинская риторика не означает поддержку Украины, наоборот – это инструмент давления на Россию.

Какое давление на Россию наблюдается в заявлениях Вэнса: кратко