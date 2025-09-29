Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що Венс не є другом України. Він просто діє за стратегією президента США.

Що стоїть за проукраїнською риторикою США?

Політолог пояснив, що поспішати з проукраїнською риторикою Венса не варто, адже це протрампівська риторика. Якщо проаналізувати його заяви за весь час президентства Трампа, він ніколи не був прихильником України.

Не треба створювати ілюзій. Венс непростий політик. Я не записував його до заклятих ворогів України, але він і не друг України. Він – класичний геополітичний егоїст, він виступає лише за інтереси США,

– наголосив він.

Фесенко зауважив, що підходи та риторика Трампа і його команди постійно змінюються. Однак мета залишається – припинення війни. Для цього президент США шукає джерело проблеми, на яке треба тиснути. Зараз проукраїнська риторика не означає підтримку Україні, навпаки – це інструмент тиску на Росію.

Який тиск на Росію спостерігається у заявах Венса: коротко