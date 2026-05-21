Связана с Китаем: в чем главная угроза заявлений России о дронах в странах Балтии

Служба внешней разведки России начала распространять заявления о якобы подготовке ударов по России с территории Латвии. Одновременно из Кремля снова звучат угрозы в адрес стран Балтии, а сам регион все чаще упоминают в контексте возможной эскалации.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок и майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснили, что за такими заявлениями может стоять не только очередная российская провокация. По их словам, в этой истории есть еще один важный интерес, который выходит далеко за пределы самих российских угроз.

Угроза для стран Балтии связана с Китаем

Последние заявления из Кремля о якобы украинских дронах в странах Балтии Валерий Клочок рассматривает не только как очередное запугивание НАТО. По мнению Клочко, это заявление очень показательно, потому что оно демонстрирует нынешнюю позицию Балтии в ответ на российские угрозы.

Напомним! 19 мая 2026 года российская Служба внешней разведки заявила, что Латвия якобы дала Украине "воздушный коридор" для дальнобойных дронов и разместила украинских операторов на базах "Адажи", "Селия", "Лиелварди", "Даугавпилс" и "Экабпилс". В Москве пригрозили ударами по "центрам принятия решений" и заявили, что членство в НАТО якобы не защитит Латвию.



В тот же день на заседании Совета безопасности ООН Василий Небензя повторил эти же обвинения. Представительница Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес назвала эти утверждения чистой ложью, а заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс ответила, что угрозам в адрес союзников нет места и Вашингтон выполняет все обязательства перед НАТО.

Там фактически отмежевываются от истории с дронами и дают понять, что не имеют к этому отношения, а те беспилотники, которые залетают на их территорию из-за работы российских РЭБ, они просто сбивают, потому что защищают свое пространство.

В то же время в Балтии действительно есть отдельные голоса, которые говорят о необходимости нейтрализации Калининградской области, но такая позиция пока не является доминантной. По его мнению, здесь речь идет о более широкой игре, в которой Россия давит на регион, а Китай постепенно пытается закрепиться как сила, способная выступать "гарантом" безопасности.

Я лично рассматриваю Балтийский регион, страны Балтии, в сфере интересов Китая. Вот сейчас происходит типичный, как по мне, шантаж,

– сказал Клочок.

В этой логике Балтия для Пекина важна не менее, чем польское направление, через которое идут большие потоки китайских товаров в Европу. Идея, которую пытаются навязать, выглядит просто: Россия не будет трогать этот регион, если там не будут создавать препятствий для более широких экономических и политических интересов.

Поэтому постоянные угрозы, упоминания о Калининграде и учениях в Беларуси Клочок воспринимает как элемент дипломатического давления, а не как случайный набор агрессивных заявлений. В то же время наибольшая опасность заключается не обязательно в большом вторжении, а в ограниченной операции, которую Россия может попытаться подать как локальный инцидент.

Операция может быть даже ограниченная какая-то. Ну, условно, там "зеленые человечки" зашли на территорию Нарвы, наделали там дел нехороших. Ну, а тут вышли, а НАТО говорит: "Да нет-нет, все нормально",

– заметил аналитик.

Клочок признает, что такая оценка может звучать резко, но разговоров о Китае как возможной альтернативе Соединенным Штатам сейчас все больше и в Украине, и в Европе.

К слову! 19 – 20 мая 2026 года Владимир Путин находился в Пекине с двухдневным визитом, во время которого Кремль пытался показать прочность связей с Китаем и продвинуть для себя важные энергетические договоренности, в частности тему "Силы Сибири-2". В то же время прорыва после этой встречи не произошло: вместо этого стороны подписали "Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа" и другие документы о стратегическом взаимодействии, а Роман Бессмертный объяснил, что такая сдержанная форма сотрудничества лишь подтверждает позицию Пекина – Китай не заинтересован ни в поражении России, ни в ее победе.

По его мнению, подписанные с Москвой заявления о "многополярном мире" не меняют главного: реальная глобальная конкуренция сегодня движется к двухполярной модели, где определяющими игроками остаются США и Китай, а России в этой конструкции отводят значительно более скромную роль.

Никакого многополярного мира не будет. Будет двухполярный – Америка и Китай,

– сказал Клочок.

Он считает, что Пекин пока не готов к прямому силовому масштабированию, но уже очень умело использует российскую агрессивную политику в собственных интересах. Для Путина же разговоры о "многополярности" в такой ситуации остаются скорее утешительной приманкой, чем признаком реального равенства с Китаем.

Готовит ли Россия основания для операции против Балтии?

Андрей Ткачук считает, что заявления о якобы украинских дронах в Латвии не являются случайными. Такие поводы Москва готовит годами, потому что вся российская пропаганда работает на то, чтобы в нужный момент оправдать любую новую интервенцию – или против стран Балтии, или под видом операции в районе Сувальского коридора.

Они эти основания обосновывают уже в течение многих лет. Их пропаганда работает на том уровне, чтобы обеспечить для себя возможность начать любую интервенцию,

– сказал Ткачук.

В то же время это не означает, что Россия сейчас готова к полноценному новому наступлению на страны НАТО. Пока идет большая война против Украины и российская армия истощается здесь, у нее нет достаточно сил для масштабной физической операции на другом направлении.

Пока продолжается полномасштабное вторжение России и пока мы истощаем российскую армию, у них нет возможности и силы начать полноценную новую масштабную операцию,

– подчеркнул майор ВСУ.

Поэтому сейчас Россия ведет против Европы не прямую, а гибридную войну. Угрозы, информационные вбросы, давление на страны Балтии и попытки держать в напряжении НАТО являются частью этой тактики, но именно Украина сейчас не дает Москве перейти к значительно более опасному сценарию.

