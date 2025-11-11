Хочет завершить войну за несколько месяцев: американистка сказала, что стоит за громким заявлением Трампа

Президент США Дональд Трамп надеется, что войну в Украине удастся завершить уже через несколько месяцев. Он не просто так заговорил именно за этот срок.

Об этом 24 Каналу рассказала политолог, американистка, кандидат исторических наук Александра Филипенко, отметив, что Трамп начинает повторяться. Ранее он также часто рассказывал о "несколько месяцев", "несколько недель", 60 дней и т.д.

Почему Трамп снова говорит о "нескольких месяцах"?

Как отметила Филиппенко, вероятно, Трамп и его администрация несколько растеряны относительно того, как заставить Кремль пойти на завершение войны. Его классические подходы, к сожалению, тут не срабатывают.

Торговые переговоры и пошлины всегда работали. Недавно Трамп рассказывал, что завершил аж 8 войн. И все это удалось сделать фактически из-за того, что он угрожал наложить ужасные пошлины на страны, которые конфликтуют. И это работало,

– отметила Филипенко.

Трамп применил эти инструменты и против России. Но такой подход не сработал, что было видно после его встречи с Путиным на Аляске. Сейчас администрация Трампа ищет новые варианты, как заставить российского диктатора пойти на мирные переговоры и завершение войны.

