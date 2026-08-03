Закон о "адских" санкциях против России застрял в Конгрессе: все из-за спорного пункта

Сенаторы поддерживают законопроект Линдси Грэм о санкциях против России. Однако их не устраивает одно положение.

Об этом пишет The Washington Times.

Почему закон о "адских" санкциях против России находится под угрозой?

В конце июля сенаторы проголосовали за начало рассмотрения законопроекта о санкциях против России, над которым покойный Линдси Грэм работал более года.

Документ поддержали более 80 сенаторов, еще 12 проголосовали против.

Такая широкая поддержка обеих партий стала сигналом для Украины о том, что США и в дальнейшем готовы помогать ей в борьбе с российской агрессией.

Впрочем, положения законопроекта, дающие президенту право вводить высокие пошлины для крупнейших покупателей российской нефти и газа, стали причиной споров и ослабили единую поддержку документа.

Предоставить Трампу тарифные полномочия означает создать возможность использовать пошлины так же, как он уже делал ранее: наказывать друзей и вознаграждать врагов. Это не лучший способ усилить давление на Владимира Путина,

– считает сенатор-демократ от Массачусетса Элизабет Уоррен.

По ее словам, если исключить из документа положения о тарифах, законопроект может получить почти единодушную поддержку в Сенате.

Уоррен является одной из 11 сенаторов-демократов, которые выступают против законопроекта именно из-за положений о тарифах.

Единственным республиканцем, проголосовавшим "против" по той же причине, стал сенатор от Кентукки Рэнд Пол.

"Такие тарифы могут нанести серьезный удар по мировой экономике. Фактически это голосование за повышение налогов на 500 миллиардов долларов", – сказал Пол.

По его подсчетам, такая сумма вытекает из положения законопроекта, которое позволяет вводить пошлины до 100% в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти.

Пол вместе с сенатором-демократом от Орегона Роном Вайденом предложил поправку, исключающую это положение, а также другие нормы, направленные против покупателей российского газа.

"Нельзя доверять Трампу дополнительные тарифные полномочия, ведь ранее он уже неоднократно ими злоупотреблял", – заявил Вайден.

Сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блументаль, являющийся одним из авторов законопроекта, отметил, что последнюю редакцию документа, согласованную при участии Линдси Грэма незадолго до его смерти, специально сузили, чтобы под действие тарифов попадало меньше стран.

Документ предусматривает исключения для государств, сокращающих импорт российского природного газа, а также для тех, чьи закупки составляют менее 15% годового экспорта российского газа.

По словам Блументаля, это должно защитить европейских союзников США.

Именно из-за споров вокруг тарифных положений Сенат пока не может быстро принять законопроект в целом. В то же время руководство палаты работает над компромиссом, чтобы документ был принят на этой неделе до начала месячных парламентских каникул.

Элизабет Уоррен считает, что исключение положений о тарифах также повысит шансы законопроекта на одобрение в Палате представителей.

Практически все в Сенате, включая меня, поддерживают санкции против России. Но вопрос тарифов перечеркивает все, что касается внутренней экономической политики,

– подытожил лидер демократов в Сенате Чак Шумер