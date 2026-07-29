Об этом сообщает Politico .

Закон Грэма выходит на финальное голосование

После смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма законопроект назвали в его честь. Он был одним из главных авторов документа вместе с сенатором-демократом Ричардом Блументалем и долгое время продвигал его принятие.

Рассмотрение законопроекта затягивалось из-за дискуссий между законодателями и Белым домом. Администрация президента настаивала на том, чтобы глава государства сохранил широкие полномочия по определению объема и порядку применения санкций.

За несколько дней до своей смерти Линдси Грэм, будучи в Киеве, заявил, что Белый дом согласился на обновленную редакцию документа. Она расширяет список российских юридических и физических лиц, в отношении которых санкции должны применяться обязательно, в частности, охватывает так называемый теневой флот, используемый для экспорта российской нефти.

Помимо санкций против российского руководства, энергетического сектора и судов теневого флота, законопроект также включает отдельные санкционные положения по Ирану. Эти конфигурации были внесены после компромисса меж законодателями.

Одним из наиболее дискуссионных пунктов в документе стали полномочия президента США вводить пошлины в отношении крупнейших импортеров российских энергоносителей. Часть демократов выразила обеспокоенность тем, что это может существенно расширить тарифные полномочия Дональда Трампа.

Несмотря на эти споры, большинство демократов поддержали продвижение законопроекта. Против процедурного голосования выступили только 11 сенаторов-демократов и республиканец Рэнд Пол.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что принятие документа должно стать четким сигналом российскому диктатору Владимиру Путину о том, что он не сможет запугать Украину, а Соединенные Штаты и дальше будут поддерживать своего союзника.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Киев ежедневно призывает к прекращению войны и готов к временному перемирию, однако Россия отказывается от такого шага. По его словам, именно нежелание Владимира Путина прекратить боевые действия вынуждает Украину и ее союзников усиливать давление на Кремль.

Зеленский подчеркнул, что одним из ключевых инструментов влияния остаются международные санкции, которые должны ограничить возможности России продолжать агрессию. Президент имел в виду законодательную инициативу покойного американского сенатора Линдси Грэма, предусматривающую более жесткие санкции против России и вторичные ограничения для тех, кто помогает Москве обходить санкционный режим.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к дипломатическим переговорам, но только при прекращении огня, на что Кремль пока не соглашается. Он добавил, что именно усиление международного экономического давления может вынудить Россию изменить свою позицию и приблизить справедливый мир.