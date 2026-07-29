Об этом Зеленский заявил во время интервью Fox News .

Почему война не переходит к дипломатическим переговорам?

Зеленский заявил, что украинская сторона последовательно выступает за прекращение войны и готова к временному перемирию, которое могло бы стать первым шагом к дипломатическому урегулированию.

По словам президента, Украина ежедневно обращается с призывом остановить боевые действия хотя бы на время, чтобы дипломаты получили возможность начать предметные переговоры.

Мы хотим остановить эту войну. Мы просим – знаете, президент Трамп хочет этого, и европейцы тоже хотят. Путин не желает. Мы ежедневно просим остановить эту войну, чтобы – как минимум – договориться о перемирии на время и дать дипломатам возможность вести переговоры. Но Путин не хочет,

– заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что именно нежелание Кремля прекратить агрессию заставляет Украину и ее партнеров действовать более решительно. По его убеждению, единственным действенным способом заставить Россию изменить свою позицию остается усиление международного давления.

Президент подчеркнул, что особое значение имеют санкционные механизмы, способные повлиять на российскую экономику и возможности продолжать войну.

Вот в чем проблема. Вот почему мы должны реагировать, быть решительными, быть сильными. И не только мы. Мы рассчитываем на санкции. Кстати, законопроект Линдси был очень важным,

– добавил президент.

Напомним, речь идет о законодательной инициативе покойного американского сенатора Линдси Грэма, которая предусматривала введение более жестких санкций против России и вторичных ограничений в отношении стран и компаний, помогающих Москве обходить санкционный режим. Зеленский неоднократно отмечал, что усиление экономического давления на Кремль является одним из ключевых инструментов приближения справедливого мира.

Из аконопроекта об "адских санкциях" позволяет президенту США: ввести универсальную пошлину в размере 500% на российские товары, импортируемые в США и установить дополнительную 100% пошлину для пятерки крупнейших импортеров энергоресурсов и стран, закупающих российскую сырую нефть или природный газ или содействие.