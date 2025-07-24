Евросоюз приветствовал новый подход Зеленского к антикоррупционной реформе, –The Guardian

ЕС приветствует новые планы Владимира Зеленского по антикоррупционному закону. Ранее президент комиссии выражала беспокойство по этому поводу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Как в ЕС реагируют на противоречивый закон о НАБУ и САП?

В четверг, 24 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал текст законопроекта о независимости антикоррупционных органов.

Еврокомиссия отказалась раскрывать подробности телефонного разговора между президентом комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Владимиром Зеленским относительно противоречивого антикоррупционного закона, но приветствовала новый подход к реформе.

Я не могу предоставить вам точных деталей – что, когда, как и во сколько обсуждалось. Важно то, что сообщение действительно было передано – это сообщение, в котором мы выразили наше беспокойство, нашу обеспокоенность относительно шагов, которые были сделаны на тот момент. Мы понимаем, что украинская власть выбрала новый подход – предложить новый план действий или закон. Мы приветствуем то, что украинское правительство действует, и мы работаем с ними, чтобы убедиться, что наши замечания, которые были четко озвучены вчера и позавчера, действительно будут учтены,

– сказал представитель комиссии.

Один из представителей ЕС отметил важность борьбы с коррупцией. Он добавил, что это будет обязательным требованием во время процесса вступления в ЕС.

Напомним, что Зеленский и фон дер Ляйен поговорили в среду, 23 июля. Во время разговора фон дер Ляйен заявила о серьезном беспокойстве ЕС относительно принятого на днях закона, который существенно ограничивает независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.