В Конгрессе США зарегистрировали законопроект о выходе из НАТО
- В Конгресс США подали законопроект HR 6508, предлагающий официально прекратить членство Соединенных Штатов в НАТО.
- Законопроект обязывает президента США сообщить о выходе из Альянса и запрещает использование американских средств для финансирования НАТО.
Соответствующее заявление и текст обнародовал член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси. Об этом он сообщил в соцсети X, передает 24 Канал.
Что известно о законопроекте?
Масси назвал Североатлантический альянс "пережитком Холодной войны" и заявил, что средства,, которые США тратят на его поддержку следует направлять на внутреннюю безопасность.
По его мнению, европейские страны имеют достаточный оборонный и экономический потенциал, чтобы обеспечивать собственную безопасность без финансового участия американских налогоплательщиков.
Законопроект обязывает президента США официально сообщить о выходе страны из Альянса, а также запрещает использование американских бюджетных средств для финансирования совместных программ и структур НАТО.
В документе указано, что миссия Альянса, сформированная во времена Холодной войны, больше не отвечает современным национальным интересам Вашингтона.
По замыслу республиканца, законопроект должен стать шагом к полному отказу США от участия в НАТО и передать ответственность за безопасность в Европе самим европейским государствам.
Позиция США по войне в Украине: что известно
Трамп продолжает настаивать на проведении мирных переговоров между Украиной и Россией. Он уверен, что страна-агрессор имеет более сильную позицию в переговорах, а Европа не способна повлиять на изменения в мирном плане, потому что "слишком слаба" для этого.
Глава Белого дома также высказывался о том, что Украина никогда не вступит в НАТО и это было известно уже давно.
Дональд Трамп заявил, что президентские выборы в Украине уже стоит проводить. Трамп считает, что Зеленский имеет шансы снова победить на выборах, но заметил, что власть использует войну, чтобы избежать их проведения.