В Конгрессе США зарегистрировали законопроект о выходе из НАТО

В Конгресс США подали законопроект HR 6508. Этот документ предлагает официально прекратить членство Соединенных Штатов в НАТО.

Соответствующее заявление и текст обнародовал член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси. Об этом он сообщил в соцсети X, передает 24 Канал.

Что известно о законопроекте?

Масси назвал Североатлантический альянс "пережитком Холодной войны" и заявил, что средства,, которые США тратят на его поддержку следует направлять на внутреннюю безопасность.

По его мнению, европейские страны имеют достаточный оборонный и экономический потенциал, чтобы обеспечивать собственную безопасность без финансового участия американских налогоплательщиков.

Законопроект обязывает президента США официально сообщить о выходе страны из Альянса, а также запрещает использование американских бюджетных средств для финансирования совместных программ и структур НАТО.

В документе указано, что миссия Альянса, сформированная во времена Холодной войны, больше не отвечает современным национальным интересам Вашингтона.

По замыслу республиканца, законопроект должен стать шагом к полному отказу США от участия в НАТО и передать ответственность за безопасность в Европе самим европейским государствам.

