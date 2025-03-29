Госдеп США официально уведомил Конгресс о закрытии USAID как отдельного учреждения

Накануне, 28 марта, Госдеп официально сообщил Конгрессу, что фактически распускает Агентство США по международному развитию. Некоторые функции USAID будут переданы под управление департамента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Закрытие USAID

Госдеп заявил, что реорганизация USAID будет проведена до 1 июля. Ожидается, что закрытие агентства, созданного Конгрессом без участия законодательной ветви власти, повлечет юридические проблемы.

Ранее администрация Трампа обвинила USAID в нецелевом использовании средств налогоплательщиков и финансировании зарубежных программ, не отвечающих интересам США.

Нынешние и бывшие работники и эксперты по вопросам помощи отрицают, что Агентство, несмотря на свое несовершенство, удовлетворяет жизненно важные гуманитарные потребности и укрепляет "мягкую силу" США.

В первые недели на посту администрация Трампа решила ликвидировать USAID и заморозить почти всю иностранную помощь, ожидая пересмотра этих программ. С тех пор тысячи сотрудников были уволены или отправлены в отпуск, а контракты на миллиарды долларов отменены.

Согласно сообщению, направленным в Конгресс, по состоянию на прошлую неделю на работе осталось менее 900 сотрудников.

Сокращение Агентства повлекло судебные иски от гуманитарных организаций и сотрудников USAID, некоторые из которых описали изнурительные путешествия домой из-за границы, за которые им не возместили расходы.

Позже в пятницу федеральный апелляционный суд дал "зеленый свет" на ликвидацию USAID администрацией Трампа.

Трое судей 4-го окружного апелляционного суда США были единодушны в своем решении, в котором отмечается, что суды могут в конечном итоге решить отменить сворачивание деятельности Агентства, но в этот раз они этого не сделают.

USAID было одной из главных первоначальных целей Департамента эффективности правительства Илона Маска, который сокращает тысячи рабочих мест и программ во всем федеральном правительстве.

В письме к остальным сотрудникам, который получил CNN, Джереми Левин, представитель DOGE, который является высокопоставленным чиновником USAID, заявил, что этот шаг "значительно повысит эффективность, подотчетность, унификацию и стратегическое влияние на реализацию программ внешней помощи, что позволит нашей стране и президенту говорить одним голосом в международных делах".

Левит сказал, что "практически все неуставные должности в USAID будут ликвидированы" в рамках реструктуризации. Сотрудники начнут получать уведомления о “сокращении” уже в пятницу.

"В течение следующих трех месяцев мы будем тесно сотрудничать с Государственным департаментом, чтобы построить их способность взять на себя ответственное администрирование остальных программ USAID, которые спасают жизни и оказывают стратегическую помощь", – сказал представитель DOGE.

Согласно сообщению в Конгресс, программы USAID, которые позволили продолжить под эгидой Госдепа, включают "гуманитарную помощь, глобальные функции здравоохранения, стратегические инвестиции и ограниченные программы национальной безопасности".

Работа по развитию, которую выполняют региональные бюро Агентства по всему миру, будет передана соответствующим региональным бюро Государственного департамента.

"Другие функции, вероятно, значительной степени дублировать существующие функции и возможности Государственного департамента и будут ликвидированы в рамках плана реструктуризации", – говорится в сообщении.

Закрытие USAID встретило значительное сопротивление со стороны высокопоставленных, чиновников, занимающих руководящие должности.

Интересно, что один из руководителей USAID был отправлен в отпуск после того, как опубликовал резкую докладную записку, в которой обвинил политических назначенцев Трампа в неспособности правительства США проводить жизненно важную гуманитарную работу.