Полный запрет на российскую нефть: в США готовят к голосованию "Закон Рейгана"

В Палате представителей США планируют вынести на голосование документ о полном запрете на закупку российской нефти. Новая инициатива получила название "Закон имени Рональда Рейгана о мире через силу".

Об этих намерениях сообщил конгрессмен-республиканец Фитцпатрик. Об этом политик рассказал в своих социальных сетях.

Что известно о предложении?

Конгрессмен-республиканец от штата Пенсильвания Брайан Фитцпатрик сообщил, что вместе с коллегами из Республиканской и Демократической партий внесет законопроект, который заблокирует закупку страной российской нефти. Документ будет называться "Закон имени Рональда Рейгана о мире через силу".

Политик отметил, что они намерены воспользоваться специальной процедурой, чтобы обойти стандартное рассмотрение инициативы. Автор инициативы убежден, что документ пользуется огромной поддержкой среди американских законодателей.

Его принудительно вынесут на голосование посредством петиции об освобождении от рассмотрения, и он будет принят подавляющим большинством голосов,

– заявил Фитцпатрик.

Пока остается неясным, когда именно этот законопроект официально внесут в зал. Также конгрессмен пока не раскрыл имена соавторов документа и конкретные механизмы, с помощью которых США планируют ограничивать закупки нефти.

Что известно о намерениях США?

Отметим, что в Вашингтоне рассматривают и другие инструменты воздействия на доходы Москвы. В частности, администрация Дональда Трампа изучает возможность введение новых пошлин против Китая и Индии, которые являются крупнейшими импортерами российских энергоносителей.

В то же время американские сенаторы Джин Шахин и Роджер Викер в призвали ускорить т введение так называемых "адских санкций". Они требуют от правительства нанести удар по "теневому флоту" и иностранным банкам, которые помогают Кремлю скрывать деньги от санкционного контроля.

Однако в пятницу, 9 октября, президент США провел телефонный разговор с российским диктатором. После него Трамп решил отменить санкции в отношении российского дизельного топлива, несмотря на террористические удары страны-агрессора по украинским городам.