В Киеве состоится заседание Коалиции желающих: кто из лидеров уже прибыл

В Киев прибывают лидеры европейских стран для проведения заседания Коалиции желающих и саммита "Украина – страны Северной Европы и Балтии". Гости также посетят разрушенный из-за российских обстрелов объект энергетической инфраструктуры.

Владимир Зеленский, первая леди и иностранные гости приняли участие в молитве за Украину и почтили память павших защитников, сообщает 24 Канал.

Что известно о прибытии лидеров в Киев?

В Украину уже прибыли лидеры ЕС и Северной Европы: Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен, Андрей Пленкович, Эвика Силиня, Кристен Михал, Криструн Фростдоттир, Робертас Каунас, Метте Фредериксен, Ульф Кристерссон, Йонас Гар Стере и Александр Стубб.

Сергей Никифоров отметил, что, к сожалению, нельзя объявлять программу визита, однако гости точно посетят разрушенный российским обстрелом энергетический объект.

К сожалению, в Украине мы не можем объявлять программу на день, как во время зарубежных поездок президента. Но можем сообщить, что Владимир Зеленский, первая леди и иностранные гости приняли участие в молитве за Украину и почтили память павших защитников,

– отметил Никифоров.

Андрей Сибига встречает гостей столицы на вокзале / Видео МИД

Глава МИД Польши Радослав Сикорский также прибыл в Киев. Он написал в соцсети X, что приехал для того, чтобы выразить солидарность с украинским народом в четвертую годовщину жестокого нападения России.

Что известно о заявлениях лидеров ЕС относительно Украины?