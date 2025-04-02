Германия впервые возглавит заседание "Рамштайн" вместе с Великобританией

Заседание в формате "Рамштайн" состоится уже 11 апреля. На нем впервые председательствующей страной станет Германия вместе с Великобританией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Что известно о будущем "Рамштайн"

В пресс-службе НАТО сообщили, что Германия впервые будет соорганизатором заседания в формате "Рамштайн" рядом с Великобританией.

11 апреля Соединенное Королевство и Германия созовут заседание Контактной группы по обороне Украины,

– говорится в объявлении.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое заседание в формате "Рамштайн" еще 16 марта. Однако тогда от не назвал даты его проведения.

Напомним, что до президентства Дональда Трампа встречи в формате "Рамштайн" возглавляли Соединенные Штаты. Впоследствии эту роль взяла на себя Великобритания. Заметим, что предстоящее заседание станет вторым в истории, которое состоится без США в роли председательствующей страны.