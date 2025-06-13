Спецпредставитель Трампа Келлог поделился, как видит завершение войны в Украине

Спецпредставитель лидера США по вопросам Украины Кит Келлог, вовлеченный в мирное урегулирование, рассказал, что в планах остановить боевые действия по линии соприкосновения и затем "попытаться вернуть россиян к тому, что он бы назвал Лигой Наций".

Об этом заявил Келлог в Брюсселе во время форума Немецкого фонда Маршалла, передает "Радио Свобода", пишет 24 Канал.

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Кэллог раскрыл видение завершения войны

Кит Келлог рассказал о "чувстве уверенности" после ознакомления с видением Киева и Москвы о прекращении войны.

Согласно его словам, после ознакомления с украинскими и российскими требованиями США знают, как "может и должно" выглядеть полное прекращение огня.

"Прекращение огня на месте – то есть на земле, на которой вы физически находитесь", – объяснил Келлог, на каких позициях это должно произойти.

Чиновник заявил, что потом нужно перейти к возвращению детей, пленных, что "сделало бы устойчивое прекращение огня долгосрочным и устойчивым не только для украинцев, но и для Европы".

"Затем – попытаться вернуть россиян к тому, что я бы назвал Лигой Наций. Поэтому все работают вместе... Вы все можете жить с результатами этого в долгосрочной перспективе", – сказал Келлог.