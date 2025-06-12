Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Видео обмена пленными 12 июня от СБУ

В Службе подчеркнули, что жизнь каждого украинца – это высшая ценность. А потому работа над тем, чтобы выполнить поручение Зеленского и вернуть из плена всех граждан нашего государства, продолжается.

Радостные кадры обмена пленными 12 июня: смотрите эксклюзивное видео от СБУ

Сегодняшний обмен – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского. Как отметил глава нашего государства, Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле,

– написали в СБУ.

Напомним, Кирилл Буданов заявил, что в ближайшие дни состоится новый обмен пленными.

12 июня домой вернулась группа узников Кремля с тяжелыми заболеваниями и серьезными ранениями. Среди них есть защитники Мариуполя.

Некоторых считали пропавшими без вести. Люди три года были в российском плену.