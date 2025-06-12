Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Владимира Зеленского.

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Что известно об обмене 12 июня

Все освобожденные 12 июня из российского плена воины нуждаются в лечении.

Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет оказана необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов,

– написал президент.

Он добавил, что работа над возвращением всех из российского плена продолжается.

"Спасибо каждому, кто помогает делать эти обмены возможными. Чтобы каждый и каждая были дома, в Украине", – написал Зеленский.

Как добавили в Коордштабе, среди освобожденных в этот день есть защитники Мариуполя, которые были в плену более 3 лет.

А некоторых украинских воинов считали пропавшими без вести.

Омбудсман Дмитрий Лубинец рассказал, что самому старшему освобожденному – 59 лет, а самому молодому – 22 года.