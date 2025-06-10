В разведке объяснили, что это связано с информационной атакой со стороны россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя ГУР и заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова в эфире телемарафона.

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Россия ведет дезинформационную кампанию и давит на родных пленных

Украина намеренно не озвучивает количество военных, которых вернули из плена, потому что любые комментарии влияют на процесс обмена.

Андрей Юсов отметил, что переговоры по обмену все эти дни продолжались в чрезвычайно сложных условиях.

Они сопровождались активной информационной атакой со стороны врага, дезинформационной кампанией, попыткой давления на родных наших пленных защитников... Мы не комментируем сейчас цифры, и это очень важно. Я отдельно хотел бы подчеркнуть, пока не завершится обмен, важно не комментировать конкретные цифры,

– сказал он.

Юсов также обратился к экспертам, анонимных телеграмм-каналов и других источников, призвав их не распространять непроверенные данные по обменам.

"Если вы действуете в интересах Украины и заботитесь об интересах наших защитников, не распространяйте непроверенных данных, не комментируйте цифры, пока все этапы сейчас не завершатся. Это непосредственно влияет на процессы", – добавил заместитель председателя Коордштаба.

Напомним, что Юсов также прокомментировал вопрос возвращения тел павших защитников. Российские пропагандисты заявляют, что Украина якобы отказывается это делать. Но это все – манипуляция и давление на украинское общество со стороны врага.