У розвідці пояснили, що це пов'язано з інформаційною атакою з боку росіян. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву представника ГУР і заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

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Росія веде дезінформаційну кампанію та тисне на рідних полонених

Україна навмисно не озвучує кількість військових, яких повернули з полону, бо будь-які коментарі впливають на процес обміну.

Андрій Юсов зауважив, що переговори щодо обмінів усі ці дні тривали ув надзвичайно складних умовах.

Вони супроводжувалися активною інформаційною атакою з боку ворога, дезінформаційною кампанією, спробою тиску на рідних наших полонених захисників… Ми не коментуємо зараз цифри, і це дуже важливо. Я окремо хотів би наголосити, поки не завершиться обмін, важливо не коментувати конкретні цифри,

– сказав він.

Юсов також звернувся до експертів, анонімних телеграм-каналів та інших джерел, закликавши їх не поширювати неперевірені дані щодо обмінів.

"Якщо ви дієте в інтересах України і дбаєте про інтереси наших захисників, не поширюйте неперевірених даних, не коментуйте цифри, поки всі етапи зараз не завершаться. Це безпосередньо впливає на процеси", – додав заступник голови Коордштабу.

Нагадаємо, що Юсов також прокоментував питання повернення тіл полеглих захисників. Російські пропагандисти заявляють, що Україна начебто відмовляється це робити. Але це все – маніпуляція і тиск на українське суспільство зі сторони ворога.