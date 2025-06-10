Уродженцями чи мешканцями яких областей України є звільнені військові, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Новий етап обміну полоненими: кого вдалося повернути

Які області України зустрічатимуть своїх воїнів

Попередньо, під час обміну повернулися 6 жителів Львівщини, а Тернопільщина зустріне з полону своїх 7 військовослужбовців.

Також є 3 захисників з Буковини:

55-річний Роман Захаров з Хотина,

47-річний Маріан Марущак із села Хряцька Герцаївської громади,

48-річний Михайло Турецький із Заставни.

На Волинь повернуться 6 воїнів. Це волиняни та внутрішньо переміщені особи, родини яких проживали в області:

Борис Василенко 1985 року народження з Луцька,

Олег Карпюк 1991 року народження з Нововолинська,

Сергій Колошва 1983 року народження з села Заріччя Володимирського району,

Микола Романюк 1976 року народження з села Дідичі Луцького району,

Андрій Русенко 1997 року народження з Маріуполя,

Анатолій Щетинець 1969 року народження з села Ольгове Херсонської області.

Ще 2 військовослужбовців – з Рівненщини: 36-річний та 47-річний солдати з Дубенського та Рівненського районів.

Окрім того, з російського полону повернулися 6 військових з Хмельниччини:

3 з Хмельницького району,

2 з Кам'янець-Подільського,

1 із Шепетівського.

Невдовзі своїх 5 захисників також зустріне Черкащина:

старшого сержанта Віктора Тарасюка,

молодшого сержанта Антона Кочергу,

солдата Олександра Рудника,

солдата Андрія Суліму,

солдата Олександра Клименка.

Під час обміну в Україну повернулися 6 жителів Полтавщини. А також 11 мешканців Вінниччини – Олег, чотири Олександри, Ігор, Анатолій, Руслан, Ярослав, Валерій та Вадим.

З російського полону вдалося звільнити аж 19 мешканців Дніпропетровщини, серед них 7 із Криворізького району.

Також звільнено 8 захисників із Харківщини. Це жителі Харкова, Мерефи, Чугуївського району.