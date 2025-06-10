Уроженцами или жителями каких областей Украины являются освобожденные военные, рассказывает 24 Канал.

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Какие области Украины будут встречать своих воинов

Предварительно, во время обмена вернулись 6 жителей Львовщины, а Тернопольщина встретит из плена своих 7 военнослужащих.

Также есть 3 защитников из Буковины:

55-летний Роман Захаров из Хотина,

47-летний Мариан Марущак из села Хряцкая Герцаевской общины,

48-летний Михаил Турецкий из Заставны.

На Волынь вернутся 6 воинов. Это волыняне и внутренне перемещенные лица, семьи которых проживали в области:

Борис Василенко 1985 года рождения из Луцка,

Олег Карпюк 1991 года рождения из Нововолынска,

Сергей Колошва 1983 года рождения из села Заречье Владимирского района,

Николай Романюк 1976 года рождения из села Дидычи Луцкого района,

Андрей Русенко 1997 года рождения из Мариуполя,

Анатолий Щетинец 1969 года рождения из села Ольгово Херсонской области.

Еще 2 военнослужащих – из Ровенской области: 36-летний и 47-летний солдаты из Дубенского и Ровенского районов.

Кроме того, из российского плена вернулись 6 военных из Хмельницкой области:

3 из Хмельницкого района,

2 из Каменец-Подольского,

1 из Шепетовского.

Вскоре своих 5 защитников также встретит Черкасская область:

старшего сержанта Виктора Тарасюка,

младшего сержанта Антона Кочергу,

солдата Александра Рудника,

солдата Андрея Сулиму,

солдата Александра Клименко.

Во время обмена в Украину вернулись 6 жителей Полтавщины. А также 11 жителей Винницкой области – Олег, четыре Александра, Игорь, Анатолий, Руслан, Ярослав, Валерий и Вадим.

Из российского плена удалось освободить аж 19 жителей Днепропетровщины, среди них 7 из Криворожского района.

Также освобождены 8 защитников из Харьковской области. Это жители Харькова, Мерефы, Чугуевского района.