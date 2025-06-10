Уроженцами или жителями каких областей Украины являются освобожденные военные, рассказывает 24 Канал.

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Какие области Украины будут встречать своих воинов

Предварительно, во время обмена вернулись 6 жителей Львовщины, а Тернопольщина встретит из плена своих 7 военнослужащих.

Также есть 3 защитников из Буковины:

  • 55-летний Роман Захаров из Хотина,
  • 47-летний Мариан Марущак из села Хряцкая Герцаевской общины,
  • 48-летний Михаил Турецкий из Заставны.

На Волынь вернутся 6 воинов. Это волыняне и внутренне перемещенные лица, семьи которых проживали в области:

  • Борис Василенко 1985 года рождения из Луцка,
  • Олег Карпюк 1991 года рождения из Нововолынска,
  • Сергей Колошва 1983 года рождения из села Заречье Владимирского района,
  • Николай Романюк 1976 года рождения из села Дидычи Луцкого района,
  • Андрей Русенко 1997 года рождения из Мариуполя,
  • Анатолий Щетинец 1969 года рождения из села Ольгово Херсонской области.

Еще 2 военнослужащих – из Ровенской области: 36-летний и 47-летний солдаты из Дубенского и Ровенского районов.

Кроме того, из российского плена вернулись 6 военных из Хмельницкой области:

  • 3 из Хмельницкого района,
  • 2 из Каменец-Подольского,
  • 1 из Шепетовского.

Вскоре своих 5 защитников также встретит Черкасская область:

  • старшего сержанта Виктора Тарасюка,
  • младшего сержанта Антона Кочергу,
  • солдата Александра Рудника,
  • солдата Андрея Сулиму,
  • солдата Александра Клименко.

Во время обмена в Украину вернулись 6 жителей Полтавщины. А также 11 жителей Винницкой области – Олег, четыре Александра, Игорь, Анатолий, Руслан, Ярослав, Валерий и Вадим.

Из российского плена удалось освободить аж 19 жителей Днепропетровщины, среди них 7 из Криворожского района.

Также освобождены 8 защитников из Харьковской области. Это жители Харькова, Мерефы, Чугуевского района.