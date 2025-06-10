У Коордштабе рассказали, кого освободили из российской неволи на этот раз, передает 24 Канал.

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Вернули воинов в категории "тяжелораненые и тяжелобольные"

На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители:

Военно-морских сил,

Сухопутных войск,

ТрО,

ДШВ,

СБС,

пограничной службы,

Нацгвардии,

Государственной специальной службы транспорта.

Во время этого этапа обмена есть защитники Мариуполя, которые провели в плену более 3 лет.

Кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось вернуть домой и офицеров.

Это был первый этап обмена в категории "тяжелораненые и тяжелобольные". Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи.

Все освобожденные сегодня оборонцы имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез,

– рассказали в Коордштабе.

Кого отправили в Россию

В Россию 10 июня отправили оккупантов с осколочными и пулевыми ранениями, обморожениями конечностей, ожогами, ампутациями.

Также среди них много военнопленных, которые попали в плен с тяжелыми заболеваниями, в частности ВИЧ/СПИД, астма, диабет, гепатиты.

Примечательно, что украинская сторона считает такие заболевания тяжелыми и соответствующими по критериям обмена. Однако в России эти проблемы со здоровьем не стали препятствием для отправки этих людей на такую тяжелую войну. Подозреваем, что МО России вернет всех их в строй, если у больных сохранились все конечности,

– отметили в проекте "Хочу жить".

Там также добавили, что для тяжело раненых и больных россиян в украинских лагерях для военнопленных были созданы условия, предусмотренные Женевскими конвенциями.

Оккупанты были в лазаретах, получали необходимую медицинскую помощь, иногда даже оперативные вмешательства.

Военнопленные с диабетом 1-го типа обеспечивались инсулином, а для больных ВИЧ/СПИДом предоставляли антиретровирусную терапию для подавления вируса в организме.

Между тем Россия возвращает украинцев, которые в результате ужасных условий содержания или намеренно были инфицированы туберкулезом или гепатитами.

Украинские воины рассказывали, что иногда россияне намеренно не изолируют больных, чтобы они заразили как можно больше других.