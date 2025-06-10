Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу КШППВ.

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в Координационном штабе сообщают, что неизвестные побуждают массово отправлять электронные обращения в государственные и международные структуры, отправлять доказательства (фото/скриншоты писем) в личные сообщения, а также распространять эти "инструкции" в чатах семей пропавших без вести.

Кроме этого, для "удобства" они предоставляют ориентировочный текст обращений и список учреждений, в которые якобы надо обращаться:

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными;

Национальное информационное бюро;

Международный Комитет Красного Креста;

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR);

Администрация Президента США (Белый дом).

эти действия не имеют ничего общего с официальными механизмами обмена военнопленных. Это – очередная информационно-психологическая операция агрессора, которая имеет целью посеять панику, дестабилизировать общество и дискредитировать государственные органы,

– объяснили в КШППВ.

Подчеркнем, что Координационный штаб призвал в подобных случаях не доверять таким телефонным абонентам и сразу обращаться к правоохранителям и в Координационный штаб.