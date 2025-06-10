Гуманитарные вопросы являются сложными, однако продвигаются. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает 24 Канал.

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Тихий прокомментировал переговоры и обмен пленными

Во время брифинга 10 июня представитель МИД заявил, что сейчас рано говорить о подготовке к третьему раунду мирных переговоров. Сейчас происходит постепенный обмен пленными, что продлится несколько дней.

Обмен телами павших наших воинов и соответственно россиян - это все сложные гуманитарные вопросы, но они продвигаются,

– сказал Тихий.

МИД призывает партнеров усилить давление на Россию

В то же время Тихий обратился к партнерам, которых призвал "ничего не ждать" и усилить давление на Россию. По его мнению, это в состоянии дать положительный результат в переговорах.

Если бы это давление было раньше, уже могли бы быть результаты стамбульских встреч,

– подчеркнул представитель МИД.

Георгий Тихий напомнил о гуманитарном треке, однако заявил, что это тот трек, который уже происходил, ведь россияне также в нем заинтересованы.

Напомним, 9 июня состоялся первый этап обмена пленными. Пока неизвестно, сколько их ожидается, однако председатель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов высказался о стремлении обмена "всех на всех" в определенных категориях. Также представитель МИД сообщил о предстоящем обмене телами павших.