Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во вторник, 10 июня, передает 24 Канал.

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Что известно о следующих этапах

По словам представителя, также должен состояться обмен телами – в Украину вернут павших защитников.

Параллельно мы призываем партнеров больше ничего не ждать и усиливать давление на Россию. Если бы это давление было раньше, то уже могли бы быть результаты встреч. Вместо этого, поскольку давления нет, видим пустые встречи,

– подчеркнул Тихий.

Кроме того, он отметил, что встреча глав МИД Украины и России не обсуждалась. Это произошло бы, если бы Сергей Лавров был готов утвердить 30-дневное мирное соглашение, зато "пустой разговор" Украине не нужен.

Напомним, накануне заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов отметил, что о точном количестве этапов нового большого обмена можно будет сказать только после его завершения.