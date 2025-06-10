Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у вівторок, 10 червня, передає 24 Канал.

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Що відомо про наступні етапи

За словами речника, також має відбутися обмін тілами – в Україну повернуть полеглих захисників.

Паралельно ми закликаємо партнерів більше нічого не чекати й посилювати тиск на Росію. Якби цей тиск був раніше, то вже могли б бути результати зустрічей. Замість цього, оскільки тиску немає, бачимо порожні зустрічі,

– наголосив Тихий.

Окрім того, він зазначив, що зустріч голів МЗС України та Росії не обговорювалася. Це сталося б, якби Сєргєй Лавров був готовий затвердити 30-денну мирну угоду, натомість "пуста розмова" Україні не потрібна.

Нагадаємо, напередодні заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов зазначив, що про точну кількість етапів нового великого обміну можна буде сказати лише після його завершення.