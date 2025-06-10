Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу КШППВ.

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️В Координаційному штабі повідомляють, що невідомі спонукають масово надсилати електронні звернення до державних і міжнародних структур, надсилати докази (фото/скріншоти листів) у приватні повідомлення, а також поширювати ці "інструкції" в чатах родин зниклих безвісти.

Крім цього, для "зручності" вони надають орієнтовний текст звернень та список установ, до яких начебто треба звертатися:

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими;

Національне інформаційне бюро;

Міжнародний Комітет Червоного Хреста;

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (OHCHR);

Адміністрація Президента США (Білий дім).

️Ці дії не мають нічого спільного з офіційними механізмами обміну військовополонених. Це – чергова інформаційно-психологічна операція агресора, яка має на меті посіяти паніку, дестабілізувати суспільство та дискредитувати державні органи,

– пояснили в КШППВ.

Наголосимо, що Координаційний штаб закликав у подібних випадках не довіряти таким телефонним абонентам та відразу звертатися до правоохоронців і до Координаційного штабу.