Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост главы ГУР Кирилла Буданова.

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Когда будет следующий обмен

Точная дата не известна.

В ближайшее время ожидаем следующий этап обмена. Работа продолжается,

– написал разведчик.

Важно! Ни количество освобожденных, ни даты обменов не называют из соображений безопасности. Представители украинской власти говорят, что враг манипулирует чувствительными вопросами обмена. Россия ведет активную информационную атаку, дезинформационную кампанию, пытается давить на родных пленных.

Во время обмена пленными 12 июня вернули очередную группу украинских военнослужащих с тяжелыми ранениями и болезнями.

Это пехотинцы, моряки, десантники, нацгвардейцы, пограничники, бойцы Воздушных Сил и территориальной обороны. Среди них – защитники Мариуполя, которые провели в плену более трех лет.

Важно, что некоторых считали пропавшими без вести.

Защитники получат медицинскую помощь, реабилитацию и надлежащие выплаты.