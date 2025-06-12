Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Координационного штаба.

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Кто вернулся из плена 12 июня

Во время обмена пленными вернулись бойцы, которые воевали на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Среди освобожденных сегодня есть Защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет. Все освобожденные Защитники – мужчины, представители рядового и сержантского состава,

– говорится в сообщении.

Важно, что часть освобожденных воинов считали пропавшими без вести.

Бывшие узники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.

Дмитрий Лубинец добавил, что украинские военные были в плену с первых дней полномасштабного вторжения России. Самому старшему освобожденному – 59 лет, самому молодому – 22 года.

В Коордштабе подчеркнули: обмен 12 июня – это часть большого обмена в категориях военнослужащих в возрасте до 25 лет, а также тяжелораненых и тяжелобольных.

В ближайшее время проведут следующий этап обмена с Россией.