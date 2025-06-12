Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника ГУР Кирила Буданова.

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Коли буде наступний обмін

Точна дата не відома.

Найближчим часом очікуємо наступний етап обміну. Робота триває,

– написав розвідник.

Важливо! Ані кількість звільнених, ані дати обмінів не називають з міркувань безпеки. Представники української влади кажуть, що ворог маніпулює чутливими питаннями обміну. Росія веде активну інформаційну атаку, дезінформаційну кампанію, намагається тиснути на рідних полонених.

Під час обміну полоненими 12 червня повернули чергову групу українських військовослужбовців із важкими пораненнями та хворобами.

Це піхотинці, моряки, десантники, нацгвардійці, прикордонники, бійці Повітряних Сил та територіальної оборони. Серед них – оборонці Маріуполя, які провели в полоні понад три роки.

Важливо, що декого вважали зниклими безвісти.

Захисники отримають медичну допомогу, реабілітацію та належні виплати.