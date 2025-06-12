Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПСУ.

Дивіться також Відбувся новий обмін: додому повернулися важкопоранені і важкохворі воїни

Між Україною та Росією відбувся черговий обмін у межах домовленостей у Стамбулі. На Батьківщину повертаються оборонці у складі ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Морської піхоти, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

У ДПСУ опублікували відео з емоціями одного з воїнів, який повернувся з російського полону.

Український захисник не стримав емоцій після обміну: дивіться відео