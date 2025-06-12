Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.
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"Я люблю свою страну, не продам ее ни за что": первые эмоции воинов, которые вернулись домой
Основные тезисы
- 12 июня состоялся обмен пленными между Украиной и Россией, в рамках которого вернулись украинские защитники из разных подразделений ВСУ.
- Украинские военные, которые вернулись из плена, выразили сильные эмоции и патриотические чувства, заявляя о своей любви к Украине.
Между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными днем 12 июня. Украинские защитники, которые вернулись из российской неволи не сдерживают эмоций.