Путин поверил в свою победу в Украине из-за ошибок политики Трампа, – Time

За первые 100 дней своего президентства Дональд Трамп потерял возможности США для завершения войны в Украине способом, отвечающим американским интересам. Он "фактически потерял несколько ценных рычагов влияния".

Так считают в Time, передает 24 Канал. Заявления Трампа о достижении результатов за 24 часа были гиперболизированными, однако "умная дипломатия с использованием кнута и пряника" имела шанс.

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Какие рычаги влияния потерял Трамп

Союзнический рычаг

Вместо того чтобы возглавить коалицию для противодействия России и добиться справедливого соглашения для Украины, США вступают в конфликт со своими европейскими партнерами. Исключение Европы из переговорного процесса и угрозы ввести разрушительные тарифы лишь "усилили чувство тревоги".

Санкционный рычаг

Администрация Трампа предоставила приоритет двусторонним отношениям с Москвой, предполагая, что США могут получить экономические и геополитические выгоды, установив "доверительные" связи с Россией. На самом же деле перспектива нормализации отношений пошла на пользу Путину.

Если раньше доступ России к технологиям, торговли и дипломатической респектабельности был важным источником рычагов влияния для США, то теперь команда Трампа может обменять уступки по Украине на предполагаемые выгоды в других сферах отношений,

– пишет Time.

Временной рычаг

Временной рубеж занимает важное место в политике Белого дома. Однако стороны конфликта вряд ли будут воспринимать установленные сроки как "достаточную мотивацию", если их несоблюдение не грозит материальными потерями. Поэтому когда Киев проявляет гибкость и соглашается на предложения Трампа о прекращении огня, Москва рассматривает дедлайн как "беспроигрышный шанс для эскалации своих требований".

Моральный рычаг

Со времен Второй мировой войны США являются "непоколебимым защитником мира и стабильности" в Европе на основе территориальной целостности. Однако сейчас представители администрации Трампа прибегают к "словесной гимнастике", чтобы не называть Россию виновником в нападении на Украину.

Путин видит в Америке без морального компаса возможность направить нас – и весь мир – к системе, где сила равна праву,

– считают в Time.

Односторонним отказом от таких рычагов влияния Трамп ослабил не только американские, но и украинские позиции. Теперь Путин может поверить в российскую победу, что было невозможным еще 3 месяца назад, когда США препятствовали диктатору.