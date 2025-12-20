Еще до начала нового года: Рубио предположил, когда завершится война
- Госсекретарь США Марко Рубио выразил оптимистичные предположения о возможности завершения войны.
- Вашингтон стремится к быстрому завершению процесса, но не имеет права принуждать стороны к подписанию соглашения.
В США выразили оптимизм относительно возможности подписания мирного соглашения между Россией и Украиной еще до конца 2025 года. Шаги к урегулированию войны будут решаться в том числе и на переговорах в Майами.
Такой прогноз сделал госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции 19 декабря, которая транслировалась в сети X, передает 24 Канал.
Что сказал Рубио о завершении войны в Украине?
По его словам, задача Соединенных Штатов в мирных консультациях – определить, существуют ли общие позиции, на которые готовы пойти обе стороны конфликта. Рубио добавил, что именно на это переговорщики "потратили много времени и энергии.
Я надеюсь, что это возможно. Я надеюсь, что это удастся сделать в этом месяце, до конца года,
– подчеркнул глава Госдепа.
Марко Рубио отметил, что стремится к скорейшему завершению процесса. Впрочем, он отметил, что Вашингтон не имеет права принуждать Украину или Россию к подписанию соглашения.
Возможно, это произойдет на этой неделе. Возможно, это произойдет в следующем месяце. Возможно, это не произойдет еще несколько месяцев. Это не зависит от нас. Это зависит от обеих сторон. В конце концов, именно они должны заключить соглашение,
– резюмировал он.
Вероятно, сам глава американского Госдепа тоже примет участие в переговорах с российской делегацией, запланированных на субботу, 20 декабря, в Майами.
Больше о переговорах во Флориде
Переговоры в Майами состоятся после недавних берлинских консультаций, где Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречались с представителями Украины и европейских государств для поиска компромиссных вариантов завершения российско-украинской войны.
Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев уже прибыл в Майами. Президент США Дональд Трамп также направляется во Флориду.
По данным Reuters, трехсторонней встречи с участием представителей США, России и Украины во Флориде не планируется. Любые прямые контакты Кирилла Дмитриева с украинской стороной также полностью исключены.
В то же время Владимир Зеленский сообщил, что на этих консультациях будут обсуждаться, в частности, вопросы гарантий безопасности для Украины и ее послевоенное восстановление. Президент не исключил возможности привлечения к процессу других европейских стран. Он также готовится к разговору с Дональдом Трапмом.