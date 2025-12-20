Еще до начала нового года: Рубио предположил, когда завершится война

В США выразили оптимизм относительно возможности подписания мирного соглашения между Россией и Украиной еще до конца 2025 года. Шаги к урегулированию войны будут решаться в том числе и на переговорах в Майами.

Такой прогноз сделал госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции 19 декабря, которая транслировалась в сети X, передает 24 Канал.

Что сказал Рубио о завершении войны в Украине?

По его словам, задача Соединенных Штатов в мирных консультациях – определить, существуют ли общие позиции, на которые готовы пойти обе стороны конфликта. Рубио добавил, что именно на это переговорщики "потратили много времени и энергии.

Я надеюсь, что это возможно. Я надеюсь, что это удастся сделать в этом месяце, до конца года,

– подчеркнул глава Госдепа.

Марко Рубио отметил, что стремится к скорейшему завершению процесса. Впрочем, он отметил, что Вашингтон не имеет права принуждать Украину или Россию к подписанию соглашения.

Возможно, это произойдет на этой неделе. Возможно, это произойдет в следующем месяце. Возможно, это не произойдет еще несколько месяцев. Это не зависит от нас. Это зависит от обеих сторон. В конце концов, именно они должны заключить соглашение,

– резюмировал он.

Вероятно, сам глава американского Госдепа тоже примет участие в переговорах с российской делегацией, запланированных на субботу, 20 декабря, в Майами.

