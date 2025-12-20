Такий прогноз зробив держсекретар США Марко Рубіо під час пресконференції 19 грудня, яка транслювалася в мережі X, передає 24 Канал.

Читайте також Апетит не згас: Путін все ще хоче захопити Україну та частину Європи, – Reuters

Що сказав Рубіо про завершення війни в Україні?

За його словами, завдання Сполучених Штатів у мирних консультаціях – визначити, чи існують спільні позиції, на які готові піти обидві сторони конфлікту. Рубіо додав, що саме на це перемовники "витратили багато часу та енергії.

Я сподіваюся, що це можливо. Я сподіваюся, що це вдасться зробити цього місяця, до кінця року,

– підкреслив глава Держдепу.

Марко Рубіо зазначив, що прагне якнайшвидшого завершення процесу. Втім, він наголосив, що Вашингтон не має права примушувати Україну чи Росію до підписання угоди.

Можливо, це станеться цього тижня. Можливо, це станеться наступного місяця. Можливо, це не відбудеться ще кілька місяців. Це не залежить від нас. Це залежить від обох сторін. Зрештою, саме вони повинні укласти угоду,

– резюмував він.

Ймовірно, сам очільник американського Держдепу теж візьме участь у переговорах із російською делегацією, запланованих на суботу, 20 грудня, у Маямі.

Більше про переговори у Флориді