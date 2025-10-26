Оружейная фабрика в США выиграла миллиардный контракт от Украины, но не поставила ни одного патрона, – FT
- Американская компания Firearms получила контракт на 1 миллиард долларов на поставку оружия Украине, но не выполнила своих обязательств и не поставила ни одного оружия.
- Международный арбитраж в Вене признал правоту Украины и обязал Firearms вернуть 17 миллионов евро, но компания фактически прекратила существование.
В 2022 году небольшая американская компания Firearms получила контракт на поставку оружия Украине на сумму около 1 миллиарда долларов, но так и не выполнила свои обязательства. Хотя Украина перечислила аванс в размере 17 миллионов евро, никакого оружия поставлено не было.
Украина планировала закупить зенитные снаряды, ракеты к РСЗО "Град" и минометные снаряды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Как маленькая оружейная компания получила огромный заказ из Киева?
Firearms – малоизвестная фирма из штата Аризона, работавшая в небольшом одноэтажном здании. По данным издания, компания не имела никакого опыта в сфере международных вооружений, а также необходимых лицензий, складов или логистических возможностей для выполнения крупного контракта.
Украина ожидала получить от Firearms 10 миллионов 23-мм зенитных снарядов, 56 тысяч ракет для РСЗО "Град" и 24 тысячи минометных снарядов сербского производства. Контракт заключала государственная компания "Прогресс". Однако, как отмечает FT, Украина не получила от американцев "ни одного патрона".
Firearms объясняла срыв поставок якобы "задержками платежей" и трудностями с получением экспортных разрешений, обвиняя Сербию в блокировании поставок "по политическим мотивам". В конце концов дело дошло до арбитража.
В 2024 году международный арбитраж в Вене признал правоту Украины и обязал Firearms вернуть 17 миллионов евро вместе с процентами и штрафами. Когда компания отказалась выполнить решение, Украина обратилась в суд в США, который также принял вердикт в ее пользу.
Общая сумма долга превысила 20 миллионов евро, однако, по данным Financial Times, компания Firearms сейчас фактически прекратила существование.
Последние новости о вооруженной помощи Украине
Украина получит дополнительные самолеты Mirage 2000 от Франции и новые ракеты для систем противовоздушной обороны.
Украина также подписала соглашение со Швецией на закупку от 100 до 150 истребителей JAS 39 Gripen E.
В то же время, стоит добавить, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что со Швецией обсуждается не только возможность покупки новых самолетов, но и возможность получения тех, которые уже использует Швеция.