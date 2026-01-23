Намек на неблагодарность: в МИД Италии ответили на критику Зеленского по ЕС

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни раскритиковал заявления президента Владимира Зеленского по Европе. Глава ведомства считает украинского лидера "не очень щедрым".

Речь идет о критике во время выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщило Il Giornale.

Как Италия отреагировала на заявления Зеленского?

Антонио Таяни высказал свое мнение относительно критики со стороны Владимира Зеленского к Европе. В кулуарах бизнес-форума Италия – Германия министр сказал, что украинский президент "кажется, не очень щедрым по отношению к Европе".

Он также подчеркнул, что ЕС сделал "все возможное", в частности для сохранения независимости Украины.

Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное для политической, финансовой и военной поддержки этой страны,

– добавил Таяни.

Как Зеленский раскритиковал ЕС?