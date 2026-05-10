Зеленский должен позвонить Путину, если он заинтересован в переговорах, – Фицо

Роберт Фицо заявил, что во время визита в Москву 9 мая он передал Владимиру Путину послание от Украины. В то же время премьер-министр Словакии говорит, что украинский президент должен позвонить российскому главе.

Об этом Роберт Фицо заявил в самолете во время перелета из Москвы.

Что сказал Фицо после разговора с Путиным в Москве?

Роберт Фицо отметил, что в Москве он передал послание от украинского лидера Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину.

Он (Президент Украины Владимир Зеленский – 24 Канал) сказал мне в Армении, во время нашей личной встречи, что готов встретиться с Владимиром Путиным в любом формате,

– премьер Словакии во время перелета из Москвы.

В то же время Фицо публично объявил ответ, который дал российский глава на послание украинского лидера.

"Если украинский президент заинтересован во встрече, он должен связаться со своим российским коллегой по телефону", – интерпретирует Фицо ответ Путина.

Словацкий премьер также высоко оценил продление режима прекращения огня до 11 мая.

Я назвал прекращение огня абсолютно необходимым, чтобы дать пространство тому, что абсолютно необходимо – дипломатическим усилиям, диалогу, переговорам, которые в тысячу раз полезнее, чем взаимное убийство,

– говорит он.

В то же время Роберт Фицо заявил, что "отвергает новый железный занавес между ЕС и Россией" и "заинтересован в стандартных, дружеских и взаимовыгодных отношениях с этой мировой державой".

"Именно в духе суверенной словацкой внешней политики, ориентированной на все 4 стороны мира, заинтересованной в хороших отношениях со всеми, кто имеет одинаковые интересы", – добавил премьер.

Получала ли Россия послание от Зеленского?

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что во время беседы Фицо рассказал Путину об итогах своей недавней встречи с Зеленским и передал его оценки текущей ситуации "в украинском контексте",

В то же время, по словам Ушакова, отдельного послания от Зеленского якобы передано не было, и "получилось так, что Фицо достаточно подробно информировал Путина о том, о чем он, так сказать, дискутировал с Зеленским"

В то же время позже российский диктатор Владимир Путин подтвердил, что получил послание от Владимира Зеленского.

Особого послания от Зеленского не было, я услышал еще раз, что Зеленский готов провести личную встречу. Мы никогда не отказывались от этого. Тот, кто хочет встретиться – пусть и приезжает в Москву,

– заявил Путин.

При этом президент России допустил встречу и в третьей стране, но лишь после достижения окончательных договоренностей.

Что известно о послании от Зеленского, которое передал Фицо?

Государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец говорил, что во время разговора в Москве 9 мая Роберт Фицо сможет донести "определенные сигналы от Киева" до российского руководителя. По словам представителя словацкого МИД, ряд политических лидеров, в частности из Западной Европы, уже якобы начала продвигать идею необходимости диалога с российским руководством.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин в комментарии 24 Каналу объяснил, что Фицо и Зеленский на встрече в Армении обсуждали, что Украина стремится к завершению войны и готова к встречам на уровне лидеров в содержательном формате, которые могут привести к реальным решениям. Литвин предположил, что именно в таком контексте слова Зеленского может передать премьер Словакии во время его дальнейших контактов.

В Кремле уже во время визита Фицо в Москву сказали, что действительно тема Украины во время переговоров затрагивалась. В частности, премьер Словакии проинформировал Путина о своих недавних контактах с Зеленским.