Зеленский и министр армии США согласовали ускоренный срок подписания мирного плана, – Axios

В четверг, 20 ноября, Владимир Зеленский заявил министру армии США Дэну Дрисколлу, что он готов сотрудничать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования. Кроме того, они договорились о "жестких сроках подписания".

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников, передает 24 Канал. Накануне Офис президента Украины подтвердил получение проекта мирного плана.

Что согласовали на встречах?

По данным СМИ, план требует от Украины значительных уступок, в частности передать России территории, которые агрессор пока не контролирует. Однако Зеленский согласился на переговоры, вместо того, чтобы категорически отклонить это предложение.

По словам украинского чиновника, Дрисколл вручил украинскому президенту копию плана во время их встречи в Киеве 20 ноября.

В то же время американские источники сообщили Axios, что Зеленский с министром США согласовали ускоренный срок его подписания.

Напомним, в заявлении Офиса президента говорится, что Зеленский обозначил важные для украинского народа "принципиальные основы", и по итогам встречи стороны договорились "работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны".

Интересно, что перед этим в Турции отменили переговоры американского спецпосланника Стива Виткоффа и Зеленского, поскольку президент якобы не продемонстрировал готовности к серьезной работе над проектом. Однако уже во время встречи с Дрисколлом он был уступчивым.

В этих переговорах также приняла участие временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис, впоследствии назвав их "чрезвычайно конструктивными". По ее словам, украинская власть разделяет видение Трампа относительно завершения войны.

Наконец-то динамика развития событий в пользу мира – мира, которого так хотят украинцы,

– подчеркнула Дэвис.

Что предусматривает мирный план Трампа?

Axios также раскрыли детали американского мирного плана, который якобы шокировал Киев и Европу. Он предусматривает, что:

Россия получит полный фактический контроль над Донбассом, хотя Украина до сих пор контролирует около 12% его территории.

США и другие страны признают Крым и Донбасс территорией России, но от Украины этого не будут требовать.

Линию фронта заморозят в Запорожской и Херсонской областях, а Украине обещают возвращение части территорий регионов при условии переговоров.

Украина выведет войска из подконтрольных территорий, которые станут демилитаризованной зоной.

