Зеленський і міністр армії США погодили прискорений термін підписання мирного плану, – Axios

У четвер, 20 листопада, Володимир Зеленський заявив міністру армії США Дену Дрісколлу, що він готовий співпрацювати з адміністрацією Трампа над новим планом мирного врегулювання. Окрім того, вони домовилися про "жорсткі терміни підписання".

Про це повідомляє Axios з посиланням на американських та українських чиновників, передає 24 Канал. Напередодні Офіс президента України підтвердив отримання проєкту мирного плану.

Що відомо про "мирний план Трампа"?

За даними ЗМІ, план вимагає від України значних поступок, зокрема передати Росії території, які агресор наразі не контролює. Проте Зеленський погодився на переговори, замість того, аби категорично відхилити цю пропозицію.

За словами українського чиновника, Дрісколл вручив українському президентові копію плану під час їхньої зустрічі в Києві 20 листопада.

Водночас американські джерела розповіли Axios, що Зеленський з міністром США узгодили прискорений термін його підписання.

Нагадаємо, у заяві Офісу президента йдеться про те, що Зеленський окреслив важливі для українського народу "принципові основи", і за підсумками зустрічі сторони домовилися "працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни".