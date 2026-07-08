Зеленский и Путин обладают сложными характерами, – Трамп

Дональд Трамп вновь высказался по поводу Владимира Зеленского и Владимира Путина. По мнению американского президента, украинский и российский лидеры "обладают сложными характерами".

Об этом Дональд Трамп заявил во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре, сообщает 24 Канал.

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Что сказал Трамп о характерах Зеленского и Путина?

Дональд Трамп в очередной раз повторил, что надеялся на легкое разрешение войны в Украине. Однако глава Белого дома отметил, что оба лидера стран имеют "сложные характеры".

При этом Трамп сообщил о прекрасных отношениях с Зеленским.

Трудно поверить, правда? С момента встречи в Овальном кабинете (в феврале 2025 года – 24 Канал) и по сегодня мы наладили... очень хорошие отношения,

– заявил президент США.

Он также подчеркнул, что мирное соглашение между Украиной и Россией "разрабатывается уже давно" и имеет как преимущества, так и недостатки.

Объясняя свою позицию, американский лидер сравнил войну с дракой двух человек в парке.

"Иногда, возможно, нужно дать им побиться", – сказал глава Белого дома.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что президент Украины и российский лидер хотят заключить мирное соглашение. Также президент США признался, что не хочет смотреть кадры войны в Украине.