Об этом Дональд Трамп заявил во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре, сообщает 24 Канал.
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Что сказал Трамп о характерах Зеленского и Путина?
Дональд Трамп в очередной раз повторил, что надеялся на легкое разрешение войны в Украине. Однако глава Белого дома отметил, что оба лидера стран имеют "сложные характеры".
При этом Трамп сообщил о прекрасных отношениях с Зеленским.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Трудно поверить, правда? С момента встречи в Овальном кабинете (в феврале 2025 года – 24 Канал) и по сегодня мы наладили... очень хорошие отношения,
– заявил президент США.
Он также подчеркнул, что мирное соглашение между Украиной и Россией "разрабатывается уже давно" и имеет как преимущества, так и недостатки.
Объясняя свою позицию, американский лидер сравнил войну с дракой двух человек в парке.
"Иногда, возможно, нужно дать им побиться", – сказал глава Белого дома.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что президент Украины и российский лидер хотят заключить мирное соглашение. Также президент США признался, что не хочет смотреть кадры войны в Украине.