Трамп ответил на критику Зеленского в связи с нефтяным соглашением с Путиным

Решение США возобновить импорт топлива из России вызвало дипломатическую напряженность между Вашингтоном и Киевом. Американский лидер публично отреагировал на обвинения украинской стороны в слабости.

В частности, он ответил на острые вопросы журналистов по этому поводу ночью 10 октября по Киеву, как пишет ClashReport. 24 Канал сообщает, что известно на данный момент.

Как Трамп отреагировал на критику Зеленского?

На первый вопрос СМИ о заявлении Президента Украины Владимира Зеленского, что нефтяное соглашение с Россией является слабым шагом и лишь затянет войну, Дональд Трамп не ответил. Но когда аналогичный вопрос прозвучал во второй раз, он сказал несколько слов, хотя и довольно уклончиво.

Мы – сильный партнер. Нам нужна нефть для мира. Поэтому мы очень рады получить дизель,

– заявил американский лидер.

Комментируя само нефтяное соглашение с Россией, Трамп добавил: "Я хочу поблагодарить президента Путина". По его словам, эта договоренность является "великим делом", ведь в страну будут поступать "огромные объемы" топлива.

Как Трамп ответил на критику Зеленского: смотрите видео DRM News

Что говорили о сделке Трампа и Путина в Украине?

Между тем в Украине решение США временно снять санкции с российского дизельного топлива вызвало разочарование и гнев. Издание Axios поговорило по телефону с Владимиром Зеленским, и тот сказал, что решение о снятии санкций с России было "несправедливым и нечестным".

Знаете, это похоже на подарок на день рождения для Путина. Выглядит ужасно,

– отметил он.

Также журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на неназванного украинского высокопоставленного чиновника написал, что Киев продолжит свои дальнобойные удары беспилотниками по российским энергетическим объектам. "Мы сожжем их НПЗ", – сказал источник.

Что это за соглашение между США и Россией о дизельном топливе?

9 октября Дональд Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешную беседу" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился с ним о поставках нескольких миллионов тонн дизельного топлива из России. На фоне этого Министерство финансов США объявило, что незамедлительно выдает временную общую лицензию, разрешая поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

Владимир Зеленский назвал этот шаг США "очевидной слабостью, играющей на руку России", а также раскритиковал то, что это произошло на фоне украинско-американских переговоров о мире. "Я считаю, что нашу команду используют просто как ширму", – подчеркнул президент.

Добавим, что объемы топлива, о которых идет речь в соглашении Трампа и Путина, на самом деле не впечатляют. Многие эксперты и политики, в том числе в США от обеих партий, успели заявить, что российский дизель вряд ли повлияет на розничные цены в США. А именно на это в предверии выборов, очевидно, рассчитывал американский глава государства.