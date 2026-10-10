Зокрема, відповів на гострі запитання журналістів щодо цього вночі 10 жовтня за Києвом, як пише ClashReport. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.

Як Трамп відреагував на критику зеленського?

На перше запитання від ЗМІ про заяву Президента України Володимира Зеленського, що нафтова угода з Росією є слабким кроком і лише затягне війну, Дональд Трамп не відповів. Але коли аналогічне питання прозвучало вдруге – сказав кілька слів, хоч і доволі ухильно.

Ми сильний партнер. Нам потрібна нафта для світу. Тому ми дуже раді отримати дизель,

– заявив американський лідер.

Коментуючи саму нафтову угоду з Росією, Трамп додав: "Я хочу подякувати президенту Путіну". За його словами, ця домовленість є "великою справою", адже в країну надходитимуть "величезні обсяги" палива.

Як відповів Трамп на критику Зеленського: дивіться відео DRM News

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що говорили про угоду Трампа й Путіна в Україні?

Тим часом в Україні рішення США тимчасово зняти санкції з російського дизельного пального викликало розчарування та гнів. Видання Axios поговорило телефоном із Володимиром Зеленським, і той сказав, що рішення про зняття санкцій з Росії було "несправедливим і нечесним".

Знаєте, це схоже на подарунок на день народження для Путіна. Має жахливий вигляд,

– зазначив він.

Також журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер із посиланням на неназваного українського високопосадовця написав, що Київ продовжить свої далекобійні удари безпілотниками по російських енергетичних об'єктах. "Ми спалимо їхні НПЗ", – сказало джерело.

Що це за угода США та Росії про дизель?

9 жовтня Дональд Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання кількох мільйонів тонн дизельного пального з Росії. На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Володимир Зеленський назвав цей крок США "очевидною слабкістю, що грає на Росію", а також розкритикував те, що це сталося на тлі українсько-американських перемовин про мир. "Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму", – наголосив президент.

Додамо, що обсяги пального, про які мовиться в угоді Трампа й Путіна, насправді не вражають. Чимало експертів та політиків, зокрема й у США від обох партій, встигли заявити, що російський дизель навряд чи вплине на роздрібні ціни у США. А саме на це напередодні виборів, вочевидь, розраховував американський глава держави.