Укр Рус
Геополитика Европа Угроз не должно быть, – в ЕС раскритиковали "неприемлемые формулировки" Зеленского об Орбане
6 марта, 17:31
3

Угроз не должно быть, – в ЕС раскритиковали "неприемлемые формулировки" Зеленского об Орбане

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Заместитель представителя Еврокомиссии Олоф Гилл раскритиковал высказывания Зеленского о Викторе Орбане.
  • Он подчеркнул, что угрозы в адрес государств-членов ЕС недопустимы и могут помешать достижению общих целей.

Недавние высказывания украинского президента Владимира Зеленского в сторону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана считают неприемлемыми.

Такое заявление сделал заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Гилл в комментарии ЕП.

Смотрите также Похищение денег и инкассаторов Ощадбанка: политолог объяснил, что не так с упреками Венгрии

Как в ЕС упрекнули Зеленского?

Олоф Гилл отметил, что Владимир Зеленский не должен прибегать к угрозам в сторону государств-членов Европейского Союза, имея в виду его недавние слова относительно "лица", которая блокирует кредит ЕС для Украины.

Относительно комментариев президента Зеленского, мы как Европейская комиссия четко заявляем, что такая лексика неприемлема. Не должно быть угроз в адрес государств-членов ЕС, 
– сказал он.

По его словам, подобная риторика вряд ли поспособствует достижению общих целей, в ЕС продолжаются активные дискуссии со всеми сторонами в этом вопросе, чтобы заставить всех "немного успокоиться" и "снизить градус риторики".

По его мнению, это позволит принять все возможные меры для давления на Россию с целью прекращения ее захватнической войны, предоставить кредит 90 миллиардов евро Украине, обеспечить энергетическую безопасность стран Евросоюза.

Что этому предшествовало?

  • Напомним, недавно Венгрия заблокировала выделение Украине согласованного кредита от Европейского Союза на 90 миллиардов евро. Это решение поставило под угрозу финансовую поддержку Киева на 2026 – 2027 годы.

  • Отметим, что Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что Виктор Орбан задерживает кредит, чтобы заставить Еврокомиссию одобрить заявку Венгрии на оборонный кредит в размере 16 миллиардов евро.

  • Владимир Зеленский впоследствии выразил надежду, что ни один отдельный представитель ЕС не станет препятствовать выделению 90 миллиардов или хотя бы первого транша из этой суммы, имея в виду Виктора Орбана.

  • По словам президента, украинские военные нуждаются в вооружении, поэтому венгерскому премьеру "стоит подумать дважды", прежде чем принимать решение по вышеупомянутому кредиту, иначе его номер предоставят ВСУ.