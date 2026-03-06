Угроз не должно быть, – в ЕС раскритиковали "неприемлемые формулировки" Зеленского об Орбане

Недавние высказывания украинского президента Владимира Зеленского в сторону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана считают неприемлемыми.

Такое заявление сделал заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Гилл в комментарии ЕП.

Как в ЕС упрекнули Зеленского?

Олоф Гилл отметил, что Владимир Зеленский не должен прибегать к угрозам в сторону государств-членов Европейского Союза, имея в виду его недавние слова относительно "лица", которая блокирует кредит ЕС для Украины.

Относительно комментариев президента Зеленского, мы как Европейская комиссия четко заявляем, что такая лексика неприемлема. Не должно быть угроз в адрес государств-членов ЕС,

– сказал он.

По его словам, подобная риторика вряд ли поспособствует достижению общих целей, в ЕС продолжаются активные дискуссии со всеми сторонами в этом вопросе, чтобы заставить всех "немного успокоиться" и "снизить градус риторики".

По его мнению, это позволит принять все возможные меры для давления на Россию с целью прекращения ее захватнической войны, предоставить кредит 90 миллиардов евро Украине, обеспечить энергетическую безопасность стран Евросоюза.

Что этому предшествовало?