Попытка Зеленского склонить Трампа к себе провалилась, несмотря на изменение подхода, – WSJ

Владимир Зеленский оказался в сложной дипломатической ситуации. Украинский лидер пытается удержать поддержку Трампа, несмотря на очевидный поворот последнего в сторону российского диктатора Путина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Wall Street Journal.

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Как новая тактика Зеленского в отношении Трампа потерпела неудачу

Еще в феврале 2025 года во время встречи в Овальном кабинете Дональд Трамп упрекнул Владимира Зеленского, что тот "не имеет козырей". На это президент Украины ответил: "Я не играю в карты".

В последующие месяцы украинский лидер несколько смягчил свой подход, пытаясь удержать Трампа на своей стороне. Зеленский согласился на безусловное прекращение огня, предложенное лидером США, подписал соглашение по полезным ископаемым, которое Белый дом выдвинул как условие дальнейшей поддержки, и полетел в Турцию на переговоры, которые запланировал Владимир Путин.

Однако в издании отмечают, что, несмотря на это, результат получился все же мизерным. В понедельник 19 мая, после двухчасового разговора с Путиным, Трамп снова поддержал сценарий российского президента о прекращении войны: сначала переговоры – только потом прекращением огня. Также он дал понять, что США могут выйти из переговорного процесса, если обе стороны не договорятся.

Когда Путин отказался принять инициативу США о 30-дневном прекращении огня, на которую Киев согласился еще в марте, Трамп не только не ввел обещанных санкций против Москвы, но и призвал Украину и Россию договариваться самостоятельно,

– говорится в материале.

Журналисты отмечают, что украинские чиновники с усталостью восприняли очередное отсутствие давления на Путина. После разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом Владимир Зеленский призвал к новым санкциям против Москвы, чтобы заставить Кремль прекратить полномасштабное вторжение.

"Очевидно, что Россия пытается выиграть время, чтобы продолжить войну и оккупацию. Мы работаем с нашими партнерами, чтобы давление заставило россиян изменить свое поведение", – сказал президент Украины.

В издании отметили, что готовность Трампа мириться с тем, что Путин не соглашается на прекращение огня, резко контрастирует с его взрывной реакцией на осторожность Зеленского в феврале относительно намерений России. В Овальном кабинете Трамп набросился на Зеленского, обвинив его в нежелании поддерживать американскую дипломатию и стремиться к прекращению огня.

В то же время готовность Зеленского выполнить требования Трампа привела к встрече с лидером США тет-а-тет в Ватикане в конце апреля. Там, казалось, украинский и американский руководители помирились.

Действительно ли Трамп больше поддерживает Путина

Теперь, кажется, Трамп поддержал подход Путина, согласно которому прекращение огня может быть достигнуто только в случае, если Украина согласится на российские условия.

К сожалению, после телефонного разговора Трампа и Путина статус-кво не изменился,

– написал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в соцсети X.

Подоляк также заявил, что ошибка Трампа заключается в том, что он предполагает: Россия способна к переговорам и готова завершить войну ради стратегических или бизнес интересов. Между тем позиция России, по его словам, остается неизменной.

В частности, прежде чем обсуждать любое мирное соглашение, Путин заявил, что обе стороны должны решить то, что он называет "коренными причинами" войны. Также среди требований разоружения Украины, нейтральный статус, отказ от НАТО или любых других военных блоков, ослабление украинской национальной идентичности и сохранение контроля над по крайней мере 18% украинской оккупированной территории.

Кремль в понедельник заявлял, что Путин обсуждал с Трампом возможную встречу между президентом России и Зеленским, но добавил, что сроков переговоров нет, и они "будут продолжаться столько, сколько будет необходимо". Также было отмечено, что место проведения дальнейших переговоров между Киевом и Москвой пока не определено.

По словам Татьяны Становой, старшего научного сотрудника Центра Карнеги Россия – Евразия, Москва вместо этого продвигает идею подписания "меморандума" – не как реальной договоренности, а как символической уступки, которой Трамп мог бы похвастаться как "успехом".

"Россия может использовать этот меморандум, чтобы продвинуть пункты о прекращении западной военной помощи Украине и кодифицировать другие свои требования к любому прекращению огня, включая новое настаивание по обеспечению вывода Киева из 4 украинских регионов, частично оккупированных Россией", – пишет WSJ.

По словам Становой, Путин не заинтересован в реальном компромиссе: для него война против Украины – это историческая миссия и попытка исправить, по его мнению, исторические несправедливости, берущие начало от распада Советского Союза, а также возможность откатить назад западное влияние в Восточной Европе. Поэтому он вряд ли согласится на промежуточное соглашение, которое не учитывает его максималистских требований.

Путин будет бороться за Украину всеми возможными способами до самой смерти. Он абсолютно одержим. Он считает, что если Россия не получит желаемого в Украине, то сама окажется под угрозой уничтожения. И так или иначе, он уверен, что получит то, чего хочет,

– сказала эксперт.

Она также отметила, что потенциальный выход США из процесса является приемлемым результатом для Путина, который сосредоточен на том, чтобы выжать из Украины как можно больше уступок.