Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Wall Street Journal.

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Як нова тактика Зеленського щодо Трампа зазнала невдачі

Ще у лютому 2025 року під час зустрічі в Овальному кабінеті Дональд Трамп дорікнув Володимиру Зеленському, що той "не має козирів". На це президент України відповів: "Я не граю в карти".

У наступні місяці український лідер дещо пом'якшив свій підхід, намагаючись утримати Трампа на своєму боці. Зеленський погодився на безумовне припинення вогню, запропоноване лідером США, підписав угоду щодо корисних копалин, яку Білий дім висунув як умову подальшої підтримки, і полетів до Туреччини на переговори, які запланував Владімір Путін.

Однак у виданні зазначають, що, попри це, результат вийшов усе таки мізерним. У понеділок 19 травня, після двогодинної розмови з Путіним, Трамп знову підтримав сценарій російського президента щодо припинення війни: спершу переговори – лише потім припиненням вогню. Також він дав зрозуміти, що США можуть вийти з переговорного процесу, якщо обидві сторони не домовляться.

Коли Путін відмовився прийняти ініціативу США про 30-денне припинення вогню, на яку Київ погодився ще у березні, Трамп не лише не ввів обіцяних санкцій проти Москви, а й закликав Україну та Росію домовлятися самостійно,

– мовиться у матеріалі.

Журналісти наголошують, що українські чиновники з втомою сприйняли чергову відсутність тиску на Путіна. Після розмови з президентом Фінляндії Александером Стуббом Володимир Зеленський закликав до нових санкцій проти Москви, аби змусити Кремль припинити повномасштабне вторгнення.

"Очевидно, що Росія намагається виграти час, щоб продовжити війну та окупацію. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб тиск змусив росіян змінити свою поведінку", – сказав президент України.

У виданні зазначили, що готовність Трампа миритися з тим, що Путін не погоджується на припинення вогню, різко контрастує з його вибуховою реакцією на обережність Зеленського в лютому щодо намірів Росії. В Овальному кабінеті Трамп накинувся на Зеленського, звинувативши його у небажанні підтримувати американську дипломатію та прагнути до припинення вогню.

Водночас готовність Зеленського виконати вимоги Трампа призвела до зустрічі з лідером США тет-а-тет у Ватикані наприкінці квітня. Там, здавалося, український та американський очільники помирилися.

Чи дійсно Трамп більше підтримує Путіна

Тепер, видається, Трамп підтримав підхід Путіна, згідно з яким припинення вогню може бути досягнуте лише у випадку, якщо Україна погодиться на російські умови.

На жаль, після телефонної розмови Трампа і Путіна статус-кво не змінився,

– написав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк у соцмережі X.

Подоляк також заявив, що помилка Трампа полягає в тому, що він припускає: Росія здатна до переговорів і готова завершити війну заради стратегічних або бізнесових інтересів. Тим часом позиція Росії, за його словами, залишається незмінною.

Зокрема, перш ніж обговорювати будь-яку мирну угоду, Путін заявив, що обидві сторони повинні розв'язати те, що він називає "корінними причинами" війни. Також серед вимог роззброєння України, нейтральний статус, відмова від НАТО чи будь-яких інших військових блоків, послаблення української національної ідентичності та збереження контролю над принаймні 18% української окупованої території.

Кремль у понеділок заявляв, що Путін обговорював з Трампом можливу зустріч між президентом Росії та Зеленським, але додав, що термінів переговорів немає, і вони "триватимуть стільки, скільки буде необхідно". Також було зазначено, що місце проведення подальших переговорів між Києвом та Москвою поки що не визначено.

За словами Тетяни Станової, старшої наукової співробітниці Центру Карнегі Росія – Євразія, Москва натомість просуває ідею підписання "меморандуму" – не як реальної домовленості, а як символічної поступки, якою Трамп міг би похизуватися як "успіхом".

"Росія може використати цей меморандум, щоб просунути пункти про припинення західної військової допомоги Україні та кодифікувати інші свої вимоги до будь-якого припинення вогню, включно з новим наполяганням щодо забезпечення виведення Києва з 4 українських регіонів, частково окупованих Росією", – пише WSJ.

За словами Станової, Путін не зацікавлений у реальному компромісі: для нього війна проти України – це історична місія й спроба виправити, на його думку, історичні несправедливості, що беруть початок від розпаду Радянського Союзу, а також можливість відкотити назад західний вплив у Східній Європі. Тому він навряд чи погодиться на проміжну угоду, яка не враховує його максималістських вимог.

Путін боротиметься за Україну всіма можливими способами до самої смерті. Він абсолютно одержимий. Він вважає, що якщо Росія не отримає бажаного в Україні, то сама опиниться під загрозою знищення. І так чи інакше, він упевнений, що отримає те, чого хоче,

– сказала експертка.

Вона також зауважила, що потенційний вихід США з процесу є прийнятним результатом для Путіна, який зосереджений на тому, щоб вичавити з України якомога більше поступок.