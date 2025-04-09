Зеленский заявил о взятии в плен китайцев: появилась реакция Пекина

Президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля заявил, что Силы обороны захватили двух китайцев. В Пекине отреагировали на это сообщение и ответили.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Newsweek.

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В КНР прокомментировали информацию о пленных китайцах

Министерство иностранных дел Китая заявило, что работает с украинцами для проверки сообщения о том, что двое граждан страны были захвачены в плен. Эти военные воевали в Донецкой области на стороне России, что противоречит миротворческим заявлениям Пекина.

Позвольте мне подчеркнуть, что китайское правительство всегда просит граждан Китая держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать какой-либо формы участия в вооруженных конфликтах и, в частности, избегать участия в военных операциях любой стороны,

– прокомментировал заявления Владимира Зеленского представитель китайского МИД Цзянь.

Владимир Зеленский отметил, что лица двух пленных граждан Китая удалось установить с помощью их документов. Президент уверен, что в подразделениях российской армии на самом деле гораздо больше китайцев. Все детали их участия в войне выясняются украинской разведкой, СБУ и соответствующими подразделениями ВСУ.

К слову, В Государственном департаменте США выразили обеспокоенность этим докладом. Там заявили, что Китай является "главным источником" войны России против Украины.

"Китай является основным фактором, который способствует России в войне в Украине. Страна обеспечивает почти 80% товаров двойного назначения, необходимых России для поддержки войны. Восемьдесят% поступает из Китая", – сказала спикер Госдепартамента Темми Брюс.

Президент США Дональд Трамп отметил, что если два ядерных государства – Россия и Китай – будут дальше сотрудничать, то это будет способствовать глобальной нестабильности и сделает Соединенные Штаты и другие страны менее безопасными.

Украина вызвала представителя Китая для разговора

Министерство иностранных дел Украины ожидает встречи с временно поверенным в делах Китая из-за того, что на фронте на стороне России воюют граждане его страны. Министр МИД Андрей Сибига заявил, что вероятная вовлеченность китайцев в войну ставит под сомнение задекларированную позицию Китая относительно мира и подрывает доверие Украины к Пекину как к ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН.